"Это зашло слишком далеко": глава МИД Литвы критикует Венгрию за блокирование решений ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис раскритиковал Венгрию за блокирование ключевых решений на уровне Европейского Союза, в частности по Украине.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам Ландсбергиса, около 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией.

"Европейский фонд мира заблокирован, переговоры о вступлении Украины в ЕС находятся в заложниках у Венгрии. И я могу продолжать: Европейский фонд мира для Армении, декларация по Грузии – по сути все наши обсуждения и решения блокируются только одной страной", – отметил он.

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Глава МИД Литвы добавил, что ЕС должен начать рассматривать это как систематический подход, направленный против любых усилий ЕС играть значительную роль во внешней политике.

"Я знаю, что это может выглядеть как недипломатический поступок, потому что вы знаете, что мы добрые и вежливые люди, но я думаю, что это зашло слишком далеко", – резюмировал Ландсбергис.

Недавно СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.

Также стало известно, что Венгрия угрожала сорвать санкции ЕС против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России.