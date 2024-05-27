"Це зайшло надто далеко": глава МЗС Литви критикує Угорщину за блокування рішень ЄС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував Угорщину за блокування ключових рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо України.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ландсбергіса, близько 41% резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною.

"Європейський фонд миру заблокований, перемовини щодо вступу України до ЄС перебувають в заручниках в Угорщини. І я можу продовжувати: Європейський фонд миру для Вірменії, декларація щодо Грузії – по суті всі наші обговорення і рішення блокуються лише однією країною", – зазначив він.

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Глава МЗС Литви додав, що ЄС має почати розглядати це як систематичний підхід, спрямований проти будь-яких зусиль ЄС відігравати значну роль у зовнішній політиці.

"Я знаю, що це може виглядати як недипломатичний вчинок, тому що ви знаєте, що ми добрі та ввічливі люди, але я думаю, що це зайшло надто далеко", – резюмував Ландсбергіс.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Угорщина заблокувала схвалення Євросоюзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України.

Також стало відомо, що Угорщина погрожувала зірвати санкції ЄС проти експорту скрапленого газу (СПГ) з Росії.