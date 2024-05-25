FT: Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по оружию для Украины за счет доходов от росактивов

Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", газете Financial Times стало известно от пяти человек, участвовавших во встрече послов ЕС в среду.

После многомесячных дебатов страны ЕС согласились использовать доходы от около 190 млрд евро, застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, на закупку оружия для Украины.

Но посол Венгрии выступил против ускорения выплат, что не позволило обеспечить соблюдение принципа единодушия в принятии подобных решений.

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"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", – сказал один из собеседников, предположив, что предостережения Будапешта останутся как минимум до европейских выборов в следующем месяце.

Венгерский премьер Виктор Орбан долгое время утверждал, что Запад не может выиграть войну в Украине, и Венгрия тормозила многочисленные европейские решения, связанные с войной. Но Будапешт в конце концов уступил под дипломатическим давлением со стороны ЕС и Вашингтона, в том числе по пакету помощи Киеву в размере 50 млрд евро.

По словам второго собеседника, чтобы достичь согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение, согласно которому их доля средств, выделенных Брюсселем, не будет использована на закупку оружия для Украины.

Это убедило Будапешт не накладывать вето на схему, но он задерживает выполнение условий, не поддерживая необходимое законодательство. Будапешт в принципе не против, но имеет беспокойство по автоматизации платежей, говорят люди, знакомые с его позицией.

Дипломаты надеются, что удастся найти способ решить эти проблемы до запланированного на июль платежа. Венгрия отказалась от комментариев.

В субботу стало известно, что министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.

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