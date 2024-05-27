Президента Литвы переизбрали на новый срок

После подсчета голосов на всех избирательных участках действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Согласно данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Науседа набрал 74,43% голосов избирателей после подсчета бюллетеней на всех 1 895 избирательных участках.

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Его соперница во втором туре выборов, премьер Ингрида Шимоните получила 24,06% голосов.

Как отмечает Delfi, явка избирателей составила 49,61%, из которых 38,58% голосовали на избирательных участках в воскресенье, 26 мая, а 11,03% – досрочно.

В воскресенье в Литве прошло голосование во втором туре президентских выборов, в котором за пост соревнуются действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Науседа, который баллотировался на переизбрание как независимый кандидат, занял первое место в первом туре 12 мая, набрав почти 44% голосов.

Шимоните, кандидат от правящей консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заняла второе место с 20% голосов.