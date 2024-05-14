Президент Литвы инициирует перестановки в правительстве, если выиграет выборы

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа, который имеет высокие шансы победить во втором туре президентских выборов, планирует инициировать перестановки в правительстве, если переизберется на должность.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал его советник Фредерикс Янсонас.

Советник сказал, что президент скорее всего поговорит с премьером Ингридой Шимоните и предложит изменения в правительстве, если им удастся достичь консенсуса.

"Мы понимаем, что оно (правительство) уже ненадолго, это четыре или пять месяцев, однако эти четыре месяца тоже важны", – отметил Янсонас.

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Он добавил, что это могут быть не только те министры, на которых уже намекал президент – образования, науки и спорта и сельского хозяйства.

На вопрос о том, какие министры могут точно не опасаться смещения с должности, Янсонас сказал, что это премьер.

По литовской конституции, после принятия присяги новым президентом он переназначает министров в правительстве.

На эти комментарии критически отреагировали спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, лидер "Либерального движения", и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, который является лидером консерваторов TS-LKD и давно имеет неприязненные отношения с Науседой. Оба связали эти заявления советника с предвыборной риторикой и считают, что изменения в правительстве в этот момент не будут конституционно обоснованы.

Напомним, по итогам голосования 12 мая во второй тур президентских выборов в Литве вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

В тот же день проходил референдум о возможности двойного гражданства, однако он провалился.

В апреле опрос в Литве показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.