В Латвии выдали 34 распоряжения о выезде гражданам России

В Латвии управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) пока выдало 34 распоряжения о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство в Латвии.

Об этом рассказал министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Контролируя выполнение новых требований Закона об иммиграции, пограничники провели около 800 физических проверок и получили информацию менее чем о 600 лицах, покинувших Шенгенскую зону.

Более 100 человек не было обнаружено по месту жительства, но нет и данных о том, что они покинули Латвию, рассказал Козловскис.

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На стадии обжалования и рассмотрения находится одно распоряжение о принудительном выезде.

"На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать. Я допускаю, что в конечном итоге будут и (принудительные выдворения), но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка и требования реальные, до физического выдворения не доходят и ищут путь, как им самим покинуть страну", – сказал Козловскис.

Как сообщалось, Закон об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истек в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им нужно было подать документы на статус постоянного жителя Евросоюза, а для этого подать в УДГМ справку о знании государственного языка на минимальном уровне и наличие финансовых средств. Люди в возрасте от 75 лет от экзамена освобождены.

В последний момент перед вступлением норм в силу политики внесли в закон поправки, которые предусматривают для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продлить пребывание в Латвии. Для этого они должны получить как минимум временный вид на жительство.

В январе стало известно, что Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.

На прошлых выходных из-за угрозы национальной безопасности Литва выдворила в Россию гражданина РФ Владимира Водо, который прожил в Литве 35 лет.