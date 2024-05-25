Литва выдворила гражданина РФ, который прожил в стране 35 лет

В пятницу, 24 мая, из-за угрозы национальной безопасности Литва выдворила в Россию гражданина РФ Владимира Водо, который прожил в Литве 35 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Департамент госбезопасности Литвы постановил, что Водо представляет угрозу государственной безопасности, поскольку его взгляды "нелояльны к Литве, он распространяет пропагандистскую информацию в социальных сетях в соответствии с информационной политикой России".

На основании этого Департамент миграции аннулировал его вид на жительство в Литве и принял решение о депортации.

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Водо обжаловал решение, указав, что ухаживает за больной матерью, имеет тесные связи с Литвой, владеет литовским языком и полностью разорвал все связи со страной происхождения. 15 мая Высший административный суд Литвы принял окончательное решение о депортации Водо в Россию.

Накануне депортации Водо задержали в Вильнюсе, ночь он провел в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

"Сегодня его доставили к границе с Россией, на пограничный пункт Кибартай. После завершения всех формальностей отправили в Россию. Никаких инцидентов, проблем или незапланированных происшествий при реализации этого решения не было", – сообщил представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

Владимир Водо проживал в Литве с 1989 года, первый вид на постоянное проживание в Литве получил в 1993 году.

Напомним, глава Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, военный пенсионер и гражданин России 82-летний Борис Катков 12 января был выдворен из Латвии и пересек границу с Россией.

Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.