У Латвії видали 34 розпорядження про виїзд громадянам Росії

У Латвії управління у справах громадянства і міграції (УСГМ) наразі видало 34 розпорядження про виїзд громадянам Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію і не подали документи для отримання посвідки на проживання у Латвії.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Контролюючи виконання нових вимог Закону про імміграцію, прикордонники провели близько 800 фізичних перевірок і отримали інформацію менш ніж про 600 осіб, які залишили Шенгенську зону.

Понад 100 осіб не було виявлено за місцем проживання, але немає і даних про те, що вони покинули Латвію, розповів Козловскіс.

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На стадії оскарження і розгляду перебуває одне розпорядження про примусовий виїзд.

"Наразі до примусового видворення ми не дійшли, але ми, звичайно, будемо працювати. Я допускаю, що в кінцевому підсумку будуть і (примусові видворення), але я бачу, що люди, які розуміють, що це був не жарт і вимоги реальні, до фізичного видворення не доходять і шукають шлях, як їм самим покинути країну", – сказав Козловскіс.

Як повідомлялося, Закон про імміграцію передбачає, що термін дії постійної посвідки на тимчасове проживання, виданої громадянам Росії, закінчився у вересні 2023 року. Щоб жити в Латвії, їм потрібно було подати документи на статус постійного жителя Євросоюзу, а для цього подати в УСГМ довідку про знання державної мови на мінімальному рівні та наявність фінансових коштів. Люди віком від 75 років від іспиту звільнені.

В останній момент перед набуттям нормами чинності політики внесли в закон поправки, які передбачають для громадян Росії, які проживають у Латвії, ще два роки, протягом яких вони мають скласти іспит з латиської мови, щоб легально продовжити перебування в Латвії. Для цього вони мають отримати щонайменше тимчасову посвідку на проживання.

У січні стало відомо, що Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

Минулими вихідними через загрози національній безпеці Литва видворила в Росію громадянина РФ Владіміра Водо, який прожив у країні 35 років.