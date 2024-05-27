СМИ: Министры ЕС обсудили ситуацию в Грузии, но никаких решений не приняли

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник министры обсудили ситуацию, связанную с утверждением в Грузии закона об "иноагентах", но никаких решений принято не было.

Об этом стало известно "Радио Свобода" от собственных источников, пишет "Европейская правда".

На заседании высказались представители ряда стран ЕС, в частности министры иностранных дел стран Балтии, а также Дании, Швеции, Венгрии, Нидерландов и Чехии.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи на заседании заявил, что принятием закона об "иноагентах" Грузия нарушает три условия, выдвинутые стране при присвоении статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Кроме того, документ, по его словам, не соответствует Копенгагенским критериям, рассказал источник "Радио Свободы".

Венгрия, напротив, выступила на заседании в поддержку правительства "Грузинской мечты", заявив, что необходимо начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Официальный Будапешт призывает к проведению межправительственной конференции, которая является формальной процедурой для переговоров по поправкам к учредительным договорам.

По данным СМИ, несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, включая приостановление безвизового режима, если там все же будет принят скандальный закон об "иноагентах".

Между тем 27 мая юридический комитет парламента Грузии поддержал снятие президентского вето на закон об "иноагентах" и теперь парламент рассмотрит этот вопрос на заседании во вторник.