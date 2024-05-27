Парламент Грузії долатиме вето на закон про "іноагентів" у вівторок
Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав зняття президентського вето на закон про "іноагентів" і тепер парламент розгляне це питання на засіданні у вівторок.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsgeorgia.
Парламент проголосує за зняття вето на пленарному засіданні у вівторок, 28 травня. Майже гарантовано, що вето буде подолано, адже у партії влади разом із сателітами голосів для цього достатньо. У разі подолання вето закон буде схвалений остаточно.
Президентка Саломе Зурабішвілі у своїх зауваженнях до закону вказувала, що він "за духом російський" і суперечить чотирьом статтям конституції Грузії.
Парламент Грузії ухвалив закон про іноземних агентів у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето.
Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту.
Напередодні увечері в Тбілісі пройшов масштабний Марш свободи до Дня незалежності Грузії, під час якого протестували проти ухвалення закону про "іноагентів".
Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді.
Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.