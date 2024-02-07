Премьер Испании вступился за "сексистскую" песню, которая поедет на Евровидение

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что не согласен с критикой песни, которая была отобрана для участия в нынешнем Евровидении, как сексистской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Испанию на Евровидении-2024, которое состоится в шведском городе Мальме, будет представлять группа Nebulossa с песней Zorra. Она победила в национальном отборе, который организовал испанский вещатель RTVE.

Песня Nebulossa стала вирусной в Испании и за несколько дней набрала более двух с половиной миллионов просмотров на YouTube. Но название песни вызвало критику некоторых испанских исполнителей и феминистских организаций, одна из которых подала в RTVE жалобу с просьбой снять Nebulossa с Евровидения.

Дело в том, что буквально испанское слово zorra означает "лиса", но в разговорной речи оно близко по смыслу к бранному обозначению женщины ("курва"). Исполнители объясняют, что Zorra – это песня, которая высмеивает мизогинию и двойные стандарты, с которыми сталкиваются женщины в обществе.

С этим согласился и премьер Испании Педро Санчес, которого во время интервью на телеканале La Sexta попросили прокомментировать скандал вокруг нацотбора на Евровидение.

"Мне кажется, что феминизм не только справедлив, он может быть веселым, и такого рода провокации должны исходить от культуры", – сказал Санчес, даже приписав критику песни сторонникам правых партий.

Европейский вещательный союз, который является организатором Евровидения, уже подтвердил, что Zorra не противоречит правилам песенного конкурса и была допущена к нему. В официальном английском переводе названия использовали именно слово "Лиса".

Напомним, в прошлом году организаторам женского забега Carrera de la Mujer (буквально переводится как "Женский забег") пришлось оправдываться из-за того, что победительнице соревнования они вручили в качестве приза кухонный комбайн.