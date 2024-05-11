СМИ: Минобороны Германии подготовило три плана восстановления призыва

Министерство обороны Германии подготовило три предложения по возможному возвращению обязательной военной службы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на издание Die Welt, которое ознакомилось с материалами ведомства.

Согласно сообщению, предложения министерства варьируются от оптимизации нынешней процедуры до общей обязательной службы для мужчин и женщин.

Как говорится в материале, первое предложение не предусматривает обязательной службы, а скорее оптимизацию, где информационные материалы направляются совершеннолетним лицам, которые должны заполнить анкеты на добровольных началах.

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Второй вариант, по данным Welt am Sonntag, предлагает обязать заполнять анкету и, возможно, проходить медосмотр только мужчинам, в то же время для женщин эта процедура должна быть добровольной.

Третья модель обязала бы всех мужчин и женщин в возрасте от 18 лет заполнить онлайн-анкету, а затем пройти военную службу или альтернативную гражданскую службу, если не найдется достаточно добровольцев.

Как сообщает DPA, министр обороны Германии Борис Писториус хочет представить предложение относительно будущего обязательной военной службы не позднее, чем через три недели, о чем он заявил в пятницу во время визита в Канаду.

Недавно во время своего визита в США чиновник заявил. что считает приостановление обязательной военной службы в Германии "ошибкой", которую он хочет исправить, а также повторил свой призыв к введению обязательной военной службы в Германии.

Ранее в Германии началась дискуссия относительно возможного восстановления призыва молодежи в армию или на работу в социальных службах.

Перед этим министр обороны ФРГ заявил, что Германия готова взять на себя большую роль в НАТО.

Тем временем в Польше думают изменить подход к подготовке "активного резерва" армии.