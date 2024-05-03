В Финляндии взяли под арест российских студентов, которых подозревают в нарушении санкций

Финский суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении трех студентов-граждан России, которых подозревают в вывозе из Финляндии товаров двойного назначения.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Окружной суд в провинции Кайнуу после задержания трех россиян в пятницу удовлетворил ходатайство следствия об их аресте на время расследования относительно возможного незаконного вывоза ими из Финляндии товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Вопрос рассматривали во второй половине дня за закрытыми дверями.

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Детали подозрений еще неизвестны. Руководитель расследования Киммо Тууленкари отметил, что на данном этапе выясняют, какие товары, в каких объемах и куда были вывезены. Полиция не раскрывает деталей своих подозрений, кроме того, что это категории товаров, которые (или компоненты которых) могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

Следствие продолжает работу в частности в профессиональном училище в Кайнуу, где учатся задержанные россияне. Ранее сообщалось, что это двое 25-летних парней и 18-летняя девушка.

Также в пятницу стало известно, что в Финляндии объявили редкое подозрение в шпионаже в пользу России.