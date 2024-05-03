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У Фінляндії взяли під арешт російських студентів, яких підозрюють у порушенні санкцій

Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 18:44 — Марія Ємець

Фінський суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо трьох студентів-громадян Росії, яких підозрюють у вивезенні з Фінляндії товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

Окружний суд у провінції Кайнуу після затримання трьох росіян у п’ятницю задовольнив клопотання слідства про їхній арешт на час розслідування щодо можливого незаконного вивезення ними з Фінляндії товарів, які можуть використовуватися у військових цілях. 

Питання розглядали у другій половині дня за зачиненими дверима. 

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Деталі підозр ще невідомі. Керівник розслідування Кіммо Тууленкарі зазначив, що на даному етапі з’ясовують, які товари, в яких обсягах і куди були вивезені. Поліція не розкриває деталей своїх підозр, окрім того, що це категорії товарів, які (або компоненти яких) можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях. 

Слідство продовжує роботу зокрема у професійному училищі у Кайнуу, де навчаються затримані росіяни. Раніше повідомляли, що це двоє 25-річних хлопців і 18-річна дівчина. 

Також у п'ятницю стало відомо, що у Фінляндії оголосили рідкісну підозру у шпигунстві на користь Росії. 

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Фінляндія санкції Росія
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