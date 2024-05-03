В Финляндии задержали трех россиян по подозрению в нарушении санкций против РФ

Трех граждан РФ подозревают в вывозе из Финляндии за границу товаров двойного назначения, их хотят поместить под арест по подозрению в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Суд первой инстанции города Каяани примет решение об аресте во второй половине дня. Задержанные – двое мужчин в возрасте 25 лет и молодая женщина в возрасте 18 лет.

Троицу задержали в Каяани во вторник. Тогда полиция сообщила об операции, которая состоялась в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. Как сообщает полиция, задержанные являются студентами училища.

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Следователь Киммо Тууленкари пока не разглашает деталей расследования относительно того, какие именно вещи подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Речь идет о товарах двойного назначения, то есть о номенклатуре, которые имеют как гражданское, так и военное применение.

Как правило, обычно речь идет об электронике, датчиках или лазерах.

Вывоз таких товаров за границу может быть расценен как нарушение санкционного законодательства.

Получение существенной материальной выгоды и причинение потенциального ущерба экономике или боеготовности страны могут, в свою очередь, рассматриваться как отягчающие обстоятельства.

Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.

В марте уездный суд Восточной Финляндии приговорил Габриэля Темина, исполнительного директора компаний Luminor и Siberica, к девяти месяцам условного срока за нарушение санкционных правил и экспорт товаров оборонного назначения.

Перед этим Финляндия заблокировала продажу недвижимости связанному с РФ покупателю.