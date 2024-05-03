В Финляндии предъявили редкое подозрение в шпионаже у границы с Россией

Центральная уголовная полиция Финляндии подтвердила, что предъявила одному человеку подозрение в несанкционированной разведывательной деятельности – крайне редком для страны обвинении – в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Расследование, о котором Yle впервые узнало в декабре 2022 года, длится полтора года и, как утверждают в уголовной полиции Финляндии, должно быть завершено в ближайшее время.

Правоохранители подтвердили, что в деле есть один подозреваемый, но информацию о нем раскрывать отказались. Неизвестно, арестован ли он сейчас и является ли он иностранцем или гражданином Финляндии.

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По данным Yle, подозреваемый был разоблачен в муниципалитет Виролахти на юге Финляндии, недалеко от пункта пропуска Ваалимаа на границе с Россией.

Вещатель отмечает, что речь идет о "чрезвычайно редком" уголовном расследовании по факту несанкционированной шпионской деятельности (которая осуществляется в Финляндии, но не обязательно против нее).

Несанкционированный сбор разведывательных данных является серьезным государственным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок от четырех месяцев до шести лет.

До сих пор в Финляндии не было открыто ни одного уголовного расследования в отношении несанкционированного сбора разведывательной информации – по крайней мере с 2006 года, когда была создана публичная база данных отчетов о преступлениях.

Ранее в пятницу стало известно, что трех граждан РФ подозревают в вывозе из Финляндии за границу товаров двойного назначения, их хотят поместить под арест по подозрению в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах.