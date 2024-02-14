Германия усилит пограничные проверки на время проведения Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер 14 февраля анонсировала, что страна введет усиленный контроль вдоль всей границы в июне и июле 2024 года – на время проведения футбольного турнира Евро-2024.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, она объявила во время визита в Прагу.

Как пояснила глава немецкого МВД, во время масштабных мероприятий страны, которые их принимают, "стремятся защитить себя, поэтому мы, вероятно, введем проверки на границах со всеми соседями".

Фезер добавила, что Германия продолжит борьбу с "ужасным преступлением контрабанды", которое приводит к притоку мигрантов – преимущественно из Африки и Азии.

"Почти каждый четвертый беженец прибывает через организации контрабандистов или торговцев людьми. Мы должны бороться с контрабандой, это абсолютно необходимо. Вот почему нам нужны проверки на границе", – пояснила она.

Комментируя усиленные меры контроля на восточных границах Германии, которые действуют с осени 2023 года, Фезер предположила, что они будут продлены в конце марта.

"Показатели нелегальной миграции действительно уменьшились, но мы все еще регистрируем много просьб о предоставлении убежища. Вот почему я думаю, что нам придется снова продолжить проверки", – сказала глава МВД Германии.

Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.