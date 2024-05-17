Швеция усиливает охрану еврейских зданий после стрельбы возле посольства Израиля

Полиция Швеции решила усилить охрану зданий, принадлежащих Израилю или еврейской общине страны, после сообщений о стрельбе неподалеку от израильского посольства и попытки нападения на него.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опубликованное 17 мая сообщение шведской полиции.

Полиция подтвердила, что в ночь на пятницу возле посольства Израиля в Стокгольме произошла "подозрительная стрельба", которая может быть связана с попыткой нападения на дипломатическое учреждение.

В связи с этим полиция решила усилить меры безопасности возле еврейских и израильских объектов по всей стране.

Реклама:

"Полиция тесно сотрудничает со Шведской службой безопасности и другими органами власти, а также с представителями еврейской общины", – заявил в пресс-релизе Пер Энгстрьом, глава полицейского управления.

Ранее в пятницу телеканал TV4 сообщил, что 14-летний парень около 2 часов ночи 17 мая пытался выстрелить в посольство и был задержан, а в течение последней недели полиция Стокгольма предотвратила два подобных инцидента.

Это не первые попытки нападения на израильское посольство в Швеции. В конце января на территорию диппредставительства бросили острый опасный предмет, полиция расследует этот инцидент как вероятное террористическое преступление.

С момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.