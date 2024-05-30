В июне резко вырастут поставки снарядов в Украину, в Чехии назвали объемы

Анонсированная в феврале 2024 года "чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Об этом заявили представители руководства МИД Чехии, сообщает из Праги корреспондент "Европейской правды".

Министр Ян Липавский подтвердил, что ВСУ получат первые снаряды в рамках инициативы уже в ближайшее время, в июне.

"Очень скоро будут первые физические поставки в Украину, мы ожидаем их в июне", – заявил глава МИД.

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Точно такой прогноз прозвучал от Томаша Копечного, правительственного спецпредставителя Чехии по вопросам реконструкции Украины, который отвечает также за "чешскую инициативу" по поставкам снарядов. Копечный ожидает роста объемов снарядов в ВСУ. "Первое существенное увеличение поставок будет в июне, оно будет в десятках тысяч, между 50 ты 100 тысячами в месяц", – пояснил дипломат.

Речь идет о снарядах крупного калибра. Как сообщалось в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

По последним заявлениям, Украина до конца года получит 500 тысяч снарядов по "чешской" схеме. Впрочем, Томаш Копечный в Праге отметил, что окончательное количество снарядов, которые будут поставлены по этой схеме, может измениться и потенциально вырасти до показателя в 1,5 млн выстрелов или даже больше.

Впрочем, одновременно ведется дискуссия о разрешении бить по территории России, хотя все больше стран приближаются к снятию запрета на такие удары.

"Европейская правда" готовит к публикации также подробный текст о том, как работает "чешская инициатива" по поставкам снарядов для ВСУ.