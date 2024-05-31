Албания впервые откроет посольство в Киеве

В Албании прошли слушания комиссии парламента по внешней политике, на которых заслушали кандидата на должность посла страны в Украине Эрнала Фило.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанское агентство ATA.

Кандидата на должность посла в Украине представляла заместитель министра иностранных дел Албании Артемис Мало.

Она отметила, что "дипломатическое представительство в Украине открывается впервые".

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"Фило – дипломат с очень большим опытом работы во внешней политике...Фило занимается внешней политикой с 1997 года, выполняя различные обязанности, проявляя серьезность и максимальную профессиональную ответственность", – сказала она.

По словам заместителя главы МИД Албании, решение правительства впервые открыть представительство в Киеве "является ярким доказательством того внимания и поддержки, которое Албания этому уделяет".

В свою очередь Фило напомнил, что дипломатические отношения между Украиной и Албанией были установлены в 1993 году.

Он подчеркнул, что Албания с началом российской агрессии заняла "четкую и непоколебимую позицию в защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Фило добавил, что Албания поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, как наиболее реалистичную возможность для прекращения войны и достижения устойчивого мира.

Недавно Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой. Он поблагодарил Албанию за поддержку и участие в Саммите мира в Швейцарии (но не уточнил, будет ли там непосредственно премьер).

Напомним, в феврале этого года Зеленский был с визитом в Тиране для участия в саммите с государствами Западных Балкан.

Там он и глава албанского правительства подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.