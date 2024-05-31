Албанія вперше відкриє посольство у Києві

В Албанії пройшли слухання комісії парламенту із зовнішньої політики, на яких заслухали кандидата на посаду посла країни в Україні Ернала Філо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на албанське агентство ATA.

Кандидата на посаду посла в Україні представляла заступниця міністра закордонних справ Албанії Артеміс Мало.

Вона зазначила, що "дипломатичне представництво в Україні відкривається вперше".

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"Філо – дипломат із дуже великим досвідом роботи в зовнішній політиці...Філо займається зовнішньою політикою з 1997 року, виконуючи різні обов'язки, проявляючи серйозність і максимальну професійну відповідальність", – сказала вона.

За словами заступниці глави МЗС Албанії, рішення уряду вперше відкрити представництво в Києві "є яскравим доказом тієї уваги і підтримки, яку Албанія цьому приділяє".

Своєю чергою Філо нагадав, що дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році.

Він підкреслив, що Албанія з початком російської агресії зайняла "чітку і непохитну позицію на захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України".

Філо додав, що Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру.

Нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Він подякував Албанії за підтримку й участь у Саміті миру у Швейцарії (але не уточнив, чи буде там безпосередньо прем'єр).

Нагадаємо, у лютому цього року Зеленський був із візитом у Тирані для участі в саміті з державами Західних Балкан.

Там він і глава албанського уряду підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.