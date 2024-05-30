Орбан призвал к объединению ультраправых групп Мелони и Ле Пен в Европарламенте
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал предложение лидера французских ультраправых Марин Ле Пен к Джорджии Мелони объединить группы Европейского парламента, которые они возглавляют, после выборов в июне.
Об этом Орбан сказал в интервью французскому изданию Le Point, сообщает "Европейская правда".
Премьер Венгрии считает, что "будущее сторонников суверенности в Европе и правых в целом сейчас находится в руках двух женщин", и если они будут работать "в пределах одной группы или коалиции, они станут силой для Европы".
Он добавил, что импульса партнерства Мелони и Ле Пен "может быть достаточно, чтобы изменить конфигурацию европейских правых или даже вытеснить Европейскую народную партию".
"Кроме количества мест, которые получит та или иная партия, важнейшим, по моему мнению, будет количество депутатов Европарламента, готовых пойти дальше в войне в Украине, и количество тех, кто будет выступать за ее прекращение", – сказал Орбан.
Накануне Марин Ле Пен призвала премьер-министра Италии Мелони сформировать правую супергруппу в следующем созыве Европарламента.
Партия Мелони "Братья Италии" сейчас входит во фракцию "Европейских консерваторов и реформистов", тогда как "Национальное объединение" Ле Пен является частью группы "Идентичность и демократия".
В случае объединения эта супергруппа, судя по последним прогнозам результатов выборов в Европарламент, может стать второй силой после правоцентристской Европейской народной партии.
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