Орбан призвал к объединению ультраправых групп Мелони и Ле Пен в Европарламенте

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал предложение лидера французских ультраправых Марин Ле Пен к Джорджии Мелони объединить группы Европейского парламента, которые они возглавляют, после выборов в июне.

Об этом Орбан сказал в интервью французскому изданию Le Point, сообщает "Европейская правда".

Премьер Венгрии считает, что "будущее сторонников суверенности в Европе и правых в целом сейчас находится в руках двух женщин", и если они будут работать "в пределах одной группы или коалиции, они станут силой для Европы".

Он добавил, что импульса партнерства Мелони и Ле Пен "может быть достаточно, чтобы изменить конфигурацию европейских правых или даже вытеснить Европейскую народную партию".

Реклама:

"Кроме количества мест, которые получит та или иная партия, важнейшим, по моему мнению, будет количество депутатов Европарламента, готовых пойти дальше в войне в Украине, и количество тех, кто будет выступать за ее прекращение", – сказал Орбан.

Накануне Марин Ле Пен призвала премьер-министра Италии Мелони сформировать правую супергруппу в следующем созыве Европарламента.

Партия Мелони "Братья Италии" сейчас входит во фракцию "Европейских консерваторов и реформистов", тогда как "Национальное объединение" Ле Пен является частью группы "Идентичность и демократия".

В случае объединения эта супергруппа, судя по последним прогнозам результатов выборов в Европарламент, может стать второй силой после правоцентристской Европейской народной партии.

Читайте также о том, какие последствия для Украины несут июньские выборы в ЕС.