Швеция объяснила, почему пока не предоставляет Украине истребители Gripen

Правительство Швеции решило, что поставки шведских самолетов Gripen для ВСУ нецелесообразны на этом этапе, потому что это усложнит переход воздушных сил на новые самолеты.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи министров НАТО, сообщает из Праги корреспондент "Европейской правды".

Министр подтвердил, что Швеция рассматривала возможность такой передачи, но приняла отрицательное решение, исходя из того, что сейчас Украина должна получить значительное количество истребителей F-16.

Впрочем, шведский дипломат не исключил возможность вернуться к этому позже.

Реклама:

"Украинским вооруженным силам будет слишком сложно интегрировать две системы одновременно. Возможно, Gripen придут после (завершения поставок) коалиции F-16", – пояснил он.

В то же время шведский министр заявил, что вместо поставки собственных самолетов для ВСУ предложили альтернативу. "Мы предложили альтернативу – передали самолеты дальнего наблюдения, которые существенно расширяют возможности истребителей F-16", – напомнил он.

Как сообщалось, Швеция передает Украине два самолета РЛС, которые позволят истребителям поражать дальние цели.

Ранее в Швеции признавали, что отказались от поставок собственных самолетов по настоянию некоторых партнеров в НАТО.

Стоит отметить, что Украина продолжает настаивать, что ей нужны истребители Gripen.