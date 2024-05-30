В правительстве Швеции уточнили, что Украина получит два самолета РЛС

В шведском правительстве уточнили, что в рамках крупнейшего пакета помощи Украина получит два самолета радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Об этом в X (Twitter) сообщил представитель шведского премьер-министра Том Самуэльссон, информирует "Европейская правда".

Представитель напомнил, что общая стоимость объявленного пакета составляет 1,16 млрд евро.

"Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии", – отметил он.

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Самуэльссон добавил, что накануне премьер Ульф Кристерссон представил эти самолеты непосредственно послу Украины в Швеции.

Напомним, кроме самолетов ASC 890 Швеция передаст Украине весь свой запас бронетранспортеров 302, ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

Ульф Кристерссон отметил, что пакет поддержки сосредоточен главным образом на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила: ПВО, боеприпасы и бронетехника.