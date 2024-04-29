Китай подтвердил визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом официально сообщил представитель МИД Китая.

Представитель МИД Линь Цзянь, подтверждая поездку китайского лидера в Европу, сказал, что двусторонние отношения с Францией сохраняют прочную динамику роста, и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

"Китай надеется на сотрудничество с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", – сказал Линь.

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Он также отметил, что Си проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, чтобы обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить улучшение китайско-сербских отношений.

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш ранее заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Будапешт в дни между 8 по 10 мая в рамках поездки в Европу.

Как сообщалось, венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.

Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.