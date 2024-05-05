Макрон считает, что Европе нужна перезагрузка экономических связей с Китаем

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нужно обновление экономических связей страны с Китаем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом французский президент сказал в интервью газете La Tribune Dimanche, которое приводит Bloomberg.

Макрон заявил, что Европа хочет большей взаимности в экономических связях с Китаем, чтобы лучше обеспечить свою экономическую безопасность.

"Я призываю к "aggiornamento", потому что Китай сейчас имеет избыточные мощности во многих сферах и массово экспортирует в Европу", – сказал Макрон, использовав итальянское слово, означающее "обновление".

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Он также подчеркнул, что не предлагает дистанцироваться от Китая.

"Неважно, идет ли речь о климате, или о безопасности, нам нужны китайцы", – добавил президент Франции.

Как ранее сообщили СМИ, Макрон стремится углубить свои личные связи с лидером Китая Си Цзиньпинем во время его визита во Францию, в том числе с тем, чтобы Си повлиял на главу Кремля Владимира Путина по поводу войны в Украине.

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.