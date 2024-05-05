Макрон вважає, що Європі потрібно перезавантаження економічних зв'язків з Китаєм

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європі потрібно оновлення економічних зв'язків країни з Китаєм.

Як повідомляє "Європейська правда, про це французький президент сказав в інтерв’ю газеті La Tribune Dimanche, яке наводить Bloomberg.

Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках з Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", – сказав Макрон, використавши італійське слово, що означає "оновлення".

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Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю.

"Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", – додав президент Франції.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Макрон прагне поглибити особисті зв'язки із лідером Китаю Сі Цзіньпінем під час його візиту до Франції у тому числі задля того, аби Сі вплинув на главу Кремля Владіміра Путіна щодо війни в Україні.

Як відомо, лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.