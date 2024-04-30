Bloomberg: Макрон строит более тесные отношения с Си для влияния на Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится углубить свою личную связь с лидером Китая Си Цзиньпинем во время его визита во Францию, в том числе с тем, чтобы Си повлиял на главу Кремля Владимира Путина по поводу войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет едет в Европейский Союз с уведомлением о том, что Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для ЕС, чем США готовы принять.

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Китайский лидер начнет свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию 5 мая. Эти страны стремятся получить инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований ЕС по промышленной политике Пекина и предупреждениям официальных лиц в Вашингтоне по рискам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится углубить свою личную связь с Си во время двухдневного визита во Францию, поскольку хотя, чтобы китайский лидер призвал Владимира Путина прекратить войну России в Украине, рассказали источники, знакомые с планами Французского президента.

По их словам, Макрон также стремится привлечь китайские средства в французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Макрон примет Си на ужине в Елисейском дворце в Париже, где, по словам источников, в меню может быть французский коньяк, подлежащий антидемпинговому расследованию в Пекине.

Затем Макрон пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где президент Франции посещал свою бабушку в детстве, добавили источники.

Визит Си Цзиньпина в Европу состоялся несколько недель спустя после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предупредила лидеров Коммунистической партии в Пекине, что избыток мощностей Китая является проблемой для мира. Несколько дней спустя это сообщение повторил канцлер Германии Олаф Шольц.

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.