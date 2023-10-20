Наследники Берлускони подумывают сжечь его коллекцию эротического искусства

Семья Сильвио Берлускони рассматривает возможность сжечь большую коллекцию порнографических картин с изображением молодых женщин, которую она унаследовала после смерти бывшего премьер-министра Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

После его смерти в июне в возрасте 86 лет выяснилось, что Берлускони был навязчивым покупателем произведений искусства, причем многие из них были сомнительного качества.

Он собрал коллекцию из 25 000 картин. Семья миллиардера сейчас размышляет над тем, чтобы оставить себе самые лучшие картины, а остальные распродать или даже уничтожить.

Чезаре Лампронти, арт-дилер, который хорошо знал Берлускони, утверждает, что экс-премьер покупал картины, чтобы забыть о стрессе, связанном с его бизнесом и политическими событиями.

Берлускони на фоне картины с изображением голой женщины Umberto Cicconi/Hulton Archive

Трехкратный премьер-министр подарил некоторые работы политическим друзьям и союзникам, в том числе Владимиру Путину и Виктору Орбану. Как сообщается, он потратил на эти произведения искусства 20 миллионов евро.

Коллекция Берлускони хранится на специально арендованном складе возле виллы Сан-Мартино, его резиденции 18-го века близ Милана. Именно здесь проходили самые эпатажные вечеринки "бунга-бунга", на которых девушки и модели исполняли стриптиз и танцевали вокруг статуэтки Приапа, античного бога плодородия.

Склад переполнен картинами, от пейзажей и изображений Древнего Рима до более откровенных работ с изображением женщин в разных состояниях раздетости. Коллекция также включает портрет Берлускони, а также его статую из белого мрамора.

Работы были описаны как "больше похожие на календарь Pirelli", чем на серьезное искусство, включая изображение Моны Лизы с обнаженной грудью.

Впрочем, в коллекции также есть исторические портреты Наполеона и виды базилики Святого Петра.

Существуют также веские финансовые причины отказаться от коллекции, поскольку аренда жилья стоит около 800 000 евро в год. Стоимость дезинфекции склада, чтобы уничтожить древесных червей, которые кишат в рамах картин, была бы больше, чем стоимость самих картин.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет в понедельник, 12 июня.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, большинство итальянцев считают самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, но до сих пор не имеют общего мнения относительно того, было ли это влияние положительным или отрицательным для страны.

Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием