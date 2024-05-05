В Госдепе напомнили грузинским властям, кто именно втягивает ее в войну

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен напомнил лидерам партии власти "Грузинская мечта", что именно Россия пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".

Об этом он рассказал в интервью грузинской службе "Голоса Америки", передает "Европейская правда".

О'Брайена попросили прокомментировать заявления лидеров "Грузинской мечты" и сателлитов партии о том, что Запад намеревался "открыть второй фронт" в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и якобы партия не позволила этому произойти.

"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии. – Ред.). Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии, которая продолжает оккупировать территорию", – напомнил он.

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Представитель Госдепа отметил правильное решение Тбилиси – не позволять Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию.

"Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно выполнило хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", – подытожил О'Брайен.

Еще в начале года нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в намерении открыть "второй фронт" войны против России на грузинской территории.

Недавно Кобахидзе заявил, что экс-посол США в Тбилиси Келли Дегнан поддерживала "попытки революции" в прошлые годы.