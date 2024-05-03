Премьер Грузии обвинил экспосла США в поддержке "попыток революции"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-посол США в Тбилиси Келли Дегнан поддерживала "попытки революции" в прошлые годы.

Об этом Кобахидзе написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Глава грузинского правительства сообщил о разговоре со старшим советником главы Госдепартамента США Дереком Шолле.

"Я выразил Дереку Шолле свое искреннее разочарование по поводу двух попыток революций в 2020-2023 годах, поддержанных бывшим послом США, осуществленных через НПО, которые финансируются из внешних источников. Если бы эти попытки увенчались успехом, в Грузии был бы открыт второй фронт", – заявил Кобахидзе.

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По словам премьера Грузии, он объяснил Шолле, что "ложные заявления чиновников Госдепартамента США по поводу законопроекта о прозрачности и уличные митинги напоминают нам аналогичные ложные заявления, сделанные бывшим послом США в 2020-2023 годах, которые способствовали насилию со стороны финансируемых извне субъектов процессов".

Кобахидзе заявил, что "для перезагрузки отношений" на этом фоне нужны особые усилия, которые "невозможны без справедливого и честного подхода".

"Я не выражал свою обеспокоенность господину Шолле относительно жестокого разгона студенческого митинга в Нью-Йорке", – саркастически добавил Кобахидзе.

Напомним, 2 мая МИД Грузии подтвердил отказ грузинского премьера Ираклия Кобахидзе от визита в США.

По словам грузинского МИД, американская сторона якобы требовала приостановления обсуждения скандального закона об "иноагентах" в парламенте.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

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