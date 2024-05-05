У Держдепі нагадали грузинській владі, хто саме втягує її у війну

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн нагадав лідерам партії влади "Грузинська мрія", що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".

Про це він розповів в інтерв'ю грузинській службі "Голосу Америки", передає "Європейська правда".

О'Браєна попросили прокоментувати заяви лідерів "Грузинської мрії" і сателітів партії про те, що Захід мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України і що нібито партія не дала змоги цьому статися.

"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії. – Ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії, яка продовжує окуповувати територію", – нагадав він.

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"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", – підсумував О'Браєн.

Ще на початку року нинішній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив Україну в намірі відкрити "другий фронт" війни проти Росії на грузинській території.

Недавно Кобахідзе заявив, що експосол США у Тбілісі Келлі Дегнан підтримувала "спроби революції" у минулі роки.