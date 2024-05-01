В Венгрии перед выборами в ЕС растет рейтинг оппонента Орбана

Критик и оппонент венгерских властей Петер Мадьяр, который бросил вызов правительству Виктора Орбана, стал самым популярным оппозиционным политиком накануне выборов в Европарламент, а также муниципальных выборов в Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросу социологической компании Median, который опубликовал сайт HVG, "Уважение и свобода" (TISZA) Мадьяра получила 24% поддержки среди избирателей, которые определились со своим выбором и заявили, что обязательно пойдут на голосование.

Хотя это далеко от 46% поддержки, которую имеет партия власти "Фидес", это более чем вдвое больше, чем 9% поддержки Демократической партии – до сих пор самой популярной оппозиционной силы.

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Опрос провели среди 970 человек с 26 по 29 апреля, сообщает Median, не указывая при этом погрешность.

Сейчас Мадьяр ездит по сельской местности, которая является базой поддержки Орбана, где ему удалось собрать немало избирателей на агитационных мероприятиях.

Следующий крупный митинг Мадьяра запланирован на воскресенье в Дебрецене – традиционном оплоте "Фидес" на востоке Венгрии.

Ранее Мадьяр зарегистрировал партию TISZA, которая будет участвовать в выборах в Европарламент в июне.

В конце марта Мадяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Это разоблачение, которое расследует прокуратура, привело к массовым протестам в Венгрии и бросило тень на правительство Орбана, которое уже пострадало от "педофильского скандала", приведшего к отставке президента Каталин Новак.