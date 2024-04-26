Оппонент Орбана собрал демонстрацию в Будапеште за защиту прав детей

Критик и оппонент венгерских властей Петер Мадьяр, который бросил вызов правительству Виктора Орбана, 26 апреля собрал в Будапеште несколько тысяч человек на акцию за усиление системы защиты детей и отставку премьера страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Протестующие собрались у здания Министерства внутренних дел Венгрии и призвали его руководителя, Шандора Пинтера, уйти в отставку из-за того, что он, по их мнению, не смог предотвратить сексуальное насилие над детьми в государственных учреждениях.

ФОТО: АР

Петер Мадяр в выступлении перед толпой раскритиковал образ Орбана как защитника семьи и традиционных ценностей и призвал к настоящим реформам, направленным на защиту детей.

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"У нас есть правительство, которое утверждает, что оно является дружественным к семье. Это правительство, которое делает вид, что оно является дружественным к семье. Правительство, которое делает вид, что оно христианское. Правительство, которое лжет, что оно дружественно к детям. Правительство, которое лжет, что оно за мир", – сказал он.

ФОТО: АР

Эта акция стала последней в серии антиправительственных протестов, которые Мадьяр организовал в течение последних недель в рамках кампании по избранию в Европейский парламент во главе новосозданной партии "Уважение и свобода" (TISZA).

Многолетний инсайдер венгерской партии власти "Фидес", Петер Мадьяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной.

В конце марта Мадяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Это разоблачение, которое расследует прокуратура, привело к массовым протестам в Венгрии и бросило тень на правительство Орбана, которое уже пострадало от "педофильского скандала", приведшего к отставке президента Каталин Новак.