В Германии установили еще троих подозреваемых в нападении на политика из партии Шольца

Следствие установило еще трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Земельное управление криминальной полиции в Саксонии и прокуратура Дрездена в совместном заявлении сообщили, что теперь в деле четверо подозреваемых, все они – немцы в возрасте 17-18 лет. Дома у них провели обыски, следственные действия продолжаются.

Первый соучастник нападения сам сдался полиции в воскресенье.

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Напомним, Экке подвергся нападению со стороны группы лиц в дрезденском районе Штризен около 22:30 3 мая, когда с командой расклеивал агитационные материалы к предстоящим местным и европейским выборам. Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Комментируя инцидент, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к объединенным действиям против правых.

Случай шокировал страну и побудил людей выйти на большие демонстрации в Дрездене и Берлине.