Шольц осудил нападение на топ-кандидата своей партии на евровыборах

После нападения на саксонского депутата Европарламента Матиаса Экке в Дрездене канцлер Олаф Шольц призвал к объединенным действиям против правых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Нападение на Экке подавляет, сказал Шольц в субботу на конгрессе демократии, посвященном предстоящим европейским выборам в Берлине.

"Демократии угрожает нечто подобное, и именно поэтому нельзя просто пожимать плечами. Мы должны стоять вместе против этого", – заявил Шольц.

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По его словам, не стоит также мириться с нападениями на "Зеленых" кандидатов и местных политиков. То, что нечто подобное происходит, также связано с речами, которые произносятся, и настроениями, которые создаются, сказал Шольц, имея в виду, например, правопопулистскую "Альтернативу для Германии". Шольц пожелал Экке скорейшего выздоровления – он также высказался за полное выяснение ситуации.

Ведущий кандидат СДПГ на европейских выборах Матиас Экке подвергся нападению и был серьезно ранен во время расклейки плакатов в Дрездене. Согласно пресс-релизу партии, были также попытки запугивания других команд, которые расклеивали плакаты, а также уничтожение плакатов и оскорбления.

"Нападение на Матиаса Экке вызывает сожаление и является тревожным сигналом для всех. Насилие и запугивание по отношению к демократическим процессам противоречат нашим фундаментальным ценностям", – заявили председатели СДПГ в Саксонии Хеннинг Гоманн и Катрин Мишель.

Гоманн и Мишель возложили ответственность за нападения на "Альтернативу для Германии".

Немецкие СМИ сообщили, что также было совершено нападение на группу, которая расклеивала плакаты "Зеленых". В минувшие выходные были совершены нападения на трех членов партии "Зеленых", которые расклеивали плакаты в Хемнице и Цвиккау.

Напомним, на этой неделе протестующие в федеральной земле Германии Бранденбург окружили автомобиль вице-президента Бундестага от "Зеленых" Катрин Геринг-Экард и не давали ей уехать после проведения партийного события.