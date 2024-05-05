СМИ: В нападении на представителя партии Шольца признался 17-летний подросток

В Германии 17-летний подросток из Дрездена признался в нападении на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Об этом стало известно изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, 17-летний Квентин Ж. появился со своей матерью в полицейском участке Дрезден-Зюд в районе Пролис около 1 часа ночи в воскресенье.

Как отмечают, он признался в нападении, но не рассказал никаких подробностей.

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Поскольку парню еще не исполнилось 18 лет, он сам явился в участок и имеет постоянное место жительства, мера пресечения в виде ареста ему не грозит.

Как стало известно Bild, юноше разрешили вернуться домой при определенных условиях. Теперь его должны допросить в полицейском Центре по противодействию терроризму и экстремизму.

По данным издания, Квентин Ж. ранее не был известен полиции, его мотив пока неизвестен.

Экке подвергся нападению со стороны группы лиц в дрезденском районе Штризен около 22:30 3 мая. Оно было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу.

"Нападение произошло, когда он расклеивал плакаты к предстоящим местным и европейским выборам. Трое или четверо незнакомцев внезапно появились, оскорбили команду, которая развешивала плакаты, а затем внезапно начали жестоко избивать его", – рассказал лидер саксонской СДПГ Хеннинг Хоман.

Как отмечает издание, сегодня Экке должны сделать операцию.

Комментируя инцидент, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к объединенным действиям против правых.