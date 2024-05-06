Латвийские дипломаты не пойдут на инаугурацию Путина после "переизбрания"

Латвия присоединяется к странам, чьи дипломаты не пойдут на официальные мероприятия в Москве по случаю инаугурации правителя России Владимира Путина после "перевыборов".

Об этом объявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет "Европейская правда".

"Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы страны-агрессора, которая атакует все, что ценно для нас. Международный уголовный суд разыскивает Владимира Путина в связи с военными преступлениями", – заявила она.

Latvijas diplomāti nepiedalīsies agresorvalsts vadītāja inaugurācijā.



Latvian Embassy representatives will not attend the inauguration of the head of an aggressor state, which is attacking everything we stand for.



Putin is wanted for war crimes by the ICC. Реклама: May 5, 2024

Перед этим по меньшей мере Чехия и Эстония подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

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