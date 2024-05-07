Президент Литвы призвал к улучшению отношений с Китаем

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к улучшению отношений с Китаем после того, как три года назад открытие в Вильнюсе торгового представительства Тайваня спровоцировало раскол между странами.

Заявление Науседы приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент указал, что хотя он считает создание торгового представительства "в принципе положительным", оно должно использовать слово "Тайбэй", а не "Тайвань" в соответствии с международными стандартами, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Китаем.

"Это может послужить сигналом со стороны Литвы для нормализации дипломатических отношений с Китаем", – отметил Науседа.

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Три года назад Литва разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе, а Китай в ответ временно понизил дипломатические отношения с Литвой и фактически обрушил торговлю китайских и литовских компаний.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал коалицию стран бороться против "экономического принуждения", имея в виду Китай. А Науседа в свою очередь призвал Вильнюс снизить напряженность.

"Все шаги должны включать диалог на основе взаимоуважения со всеми заинтересованными сторонами и согласовываться как с Тайванем, так и с Китаем", – добавил он.

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