Еврокомиссия предлагает план на 6 млрд евро для экономической интеграции Западных Балкан

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник предложила план на 6 миллиардов евро для содействия интеграции балканских стран в единый рынок, в частности стимулирования необходимых реформ.

Об этом глава Еврокомиссии заявила в рамках саммита Берлинского процесса, который объединяет европейские и западнобалканские страны, в албанской столице Тирана, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Europa Press.

Инвестиционный план, объявленный исполнительным органом ЕС, предусматривает 2 миллиарда евро субсидий и 4 миллиарда евро кредитов для содействия участию стран Западных Балкан в экономических структурах Евросоюза.

Фон дер Ляйен выразила надежду, что государства Европейского Союза одобрят этот план в рамках пересмотра бюджета ЕС до 2027 года.

"Цель состоит в том, чтобы ускорить рост и инвестиции в регионе, которые сейчас составляют лишь 35% от среднего показателя по ЕС. Нам нужно резко ускорить этот процесс", – пояснила она.

В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель выступил в защиту "постепенной интеграции" западнобалканских стран в различных сферах, "особенно в сфере единого рынка и экономического сотрудничества".

Он также признал, что Берлинский процесс был "слишком медленным" в последние годы, добавив, что для Европейского Союза "пришло время выполнить обещание" и приблизить членство стран региона.

В многолетнем бюджете ЕС на 2020-2027 годы заложены 30 миллиардов долларов на инвестиции в Западные Балканы, из них были использованы уже 16 миллиардов евро.

Берлинский процесс – инициатива Германии и Франции, призванная поощрить шесть западнобалканских стран, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию продолжать работать над приобретением членства в ЕС.

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