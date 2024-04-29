Бербок призвала как можно быстрее принять страны Западных Балкан в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к скорейшему принятию в Евросоюз стран Западных Балкан.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в статье, с которой до ее публикации ознакомилось агентство DPA, написанной по случаю 20-й годовщины вступления в ЕС сразу 10 стран.

По ее словам, политические и географические "серые зоны" на Балканах или на востоке ЕС являются чрезвычайно опасными.

"Мы не можем позволить себе такие серые зоны, потому что для (лидера РФ Владимира) Путина они являются приглашением к вмешательству и дестабилизации", – отметила Бербок.

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Глава МИД подчеркнула, что Евросоюз не может позволить себе, чтобы еще одно целое поколение снова находилось в зале ожидания ЕС, как это происходит в случае с Западными Балканами.

"Мы знаем об этом как минимум с начала агрессии России против Украины: расширение ЕС сегодня является также геополитической необходимостью. Мы не должны упустить возможность сделать наш союз больше и сильнее, а следовательно, и безопаснее", – убеждена Бербок.

Она добавила, что поколение раунда расширения 2004 года должно было набраться мужества, "чтобы не поддаться встречному ветру и популистским лозунгам".

"Перед нашим поколением сейчас стоит задача защитить и укрепить европейский проект мира и свободы, даже если это будет стоить невероятных усилий", – резюмировала Бербок.

В страны Западных Балкан входят Черногория, Босния и Герцеговина Албания, Сербия, Северная Македония и Косово. В Брюсселе считают, что Черногория дальше всех продвинулась на пути к вступлению в ЕС.

Напомним, что 1 мая 2004 года к ЕС присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Мальта и Кипр.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент планирует открыть новый офис на Западных Балканах, чтобы усилить надзор за процессом расширения.

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил свою позицию о том, что ЕС должен сосредоточить усилия на завершении вступления стран Западных Балкан, а "восточным расширением" следует заниматься после.

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