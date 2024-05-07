ЕС впервые принял законодательство для борьбы с насилием в отношении женщин

Совет Европейского Союза 7 мая дал зеленый свет директиве по борьбе с насилием против женщин и домашним насилием, которая стала первой такой законодательной инициативой в истории объединения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Директива требует от всех стран Европейского Союза криминализировать такие преступления, как увечье женских половых органов, принудительный брак и кибернасилие в отношении женщин, например обмен интимными изображениями без согласия.

Совершение этих преступлений будет караться тюремным заключением на срок от одного до пяти лет. Также будут учитываться отягчающие обстоятельства, например совершение преступления против ребенка, представительницы власти, журналистки или правозащитницы.

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Новое законодательство ЕС также содержит подробные правила относительно мер помощи и защиты пострадавшим от домашнего насилия, облегчает возможности сообщить о преступлении и гарантирует их право на защиту личной жизни.

Теперь государства-члены Евросоюза имеют три года с момента вступления в силу директивы, чтобы имплементировать ее в национальное законодательство.

Это не первый шаг ЕС в этом направлении. В прошлом году Совет Европейского Союза одобрил присоединение ЕС к Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, известной как Стамбульская конвенция.

Кроме того, Евросоюз принимает и другие меры для обеспечения равных прав для женщин и мужчин.