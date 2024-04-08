В Греции создадут сеть приютов для жертв домашнего насилия после резонансного убийства

Греческий министр защиты граждан объявил в понедельник о планах создания общенациональной сети приютов для жертв домашнего насилия, через несколько дней после смертельного ножевого ранения женщины возле полицейского участка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Убийство 28-летней Кириаки Грива произошло 2 апреля, когда она искала защиты в полиции от своего бывшего парня.

Мужчина был арестован и взят под стражу после ножевого ранения к северу от Афин, которое сфокусировало национальное внимание на домашнем насилии.

Михалис Хрисохоидис, министр защиты граждан, заявил в понедельник, что приюты будут созданы в каждом полицейском участке Греции в рамках программы, которая будет официально запущена позже на этой неделе.

"Местонахождение приюта будет известно только полиции. Они будут доступны женщинам столько времени, сколько необходимо для преодоления опасности", – сказал министр.

По его словам, в прошлом году полиция отреагировала на около 12 500 жалоб на домашнее насилие, что, по его словам, соответствует одному инциденту каждые 45 минут.

Полиция и волонтерские организации говорят, что ежегодное количество заявлений о домашнем насилии выросло примерно вдвое с 2020 года, частично благодаря большей осведомленности общественности об имеющихся службах поддержки.

Хрисохоидис отверг призыв к отставке из-за убийства Гривы, сделанный главной оппозиционной партией Греции.

Напомним, в январе Сенат Чехии, верхняя палата парламента, провалил голосование за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

На территории ЕС конвенцию не ратифицировали пять государств – кроме Чехии, это Болгария, Литва, Словакия и Венгрия.

Латвия, которая до недавнего времени была в этом перечне, ратифицировала документ в ноябре прошлого года.