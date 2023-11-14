В ЕС говорят, что женщины до сих пор зарабатывают на 13% меньше мужчин

Женщины в Европейском Союзе продолжают зарабатывать меньше, чем мужчины: средний разрыв в оплате труда в странах-членах ЕС составляет 13%.

Об этом во вторник по случаю Дня равной оплаты труда, который будет отмечаться 15 ноября, объявила Европейская комиссия, пишет "Европейская правда".

Как пояснили в Еврокомиссии, в среднем на каждое евро, которое зарабатывает мужчина-гражданин ЕС, женщина получает лишь 0,87 евро.

"Прогресс в ликвидации гендерного разрыва в оплате труда в этом году остановился и был медленным в течение многих лет. Это напоминает нам, что гендерные стереотипы продолжают влиять на женщин и мужчин во всех сферах жизни", – говорится в совместном заявлении вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей Веры Юровой и еврокомиссара по вопросам равенства Хелены Далли.

Право на равную оплату труда женщин и мужчин за одинаковую работу является основополагающим принципом ЕС с момента подписания Римского договора в 1957 году, который основал Европейское экономическое сообщество.

В июне 2023 года в ЕС вступила в силу Директива о прозрачности оплаты труда, которая устанавливает четкие рамки для применения концепции "равноценного труда" и критерии для ее урегулирования.

Впервые изменения в механизм оплаты труда для достижения гендерного равенства Европейская комиссия предложила еще в 2021 году накануне Международного женского дня.