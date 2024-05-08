СМИ: В Польше на границе задержали дезертира из российской армии

В Польше на границе с Беларусью задержали дезертира из российской армии, пытавшегося нелегально пересечь границу через миграционный канал, организованный режимом Лукашенко.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Россиянина задержали подляские пограничники вскоре после того, как он пересек белорусскую границу.

По данным радиостанции, задержанному русскому солдату – 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия и пытался попасть в Польшу нелегально через Беларусь, вероятно, прямо с украинского фронта.

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У солдата были найдены российские военные документы, включая контракт с армией, предусматривающий участие в военных действиях против Украины.

Россиянин пытался воспользоваться организованным режимом Александра Лукашенко миграционным каналом, которым пользуются иностранцы преимущественно с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, чтобы попасть в Европу.

41-летнего россиянина сейчас проверяют польские службы.

Подляские пограничники подтвердили, что сотрудники задержали российского дезертира на территории Польши при попытке пересечь границу.

Напомним, на днях судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.

