Польский судья приехал в Беларусь и хочет просить там политического убежища

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Как сообщает "Европейская правда", новости об этом опубликовали белорусское государственное информагентство БЕЛТА и российское ТАСС.

На брифинге Шмидт зачитал заявление "о сложении полномочий судьи" и заявил, что планирует просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой польских властей, которые якобы "под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне".

Шмидт сказал, что "хотел бы показать Беларусь такой, какой видит ее как иностранец" и выразил мнение, что гражданам балтийских государств стоит побывать в Беларуси и увидеть настоящую ситуацию, которую национальные СМИ якобы подают искаженно.

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Он назвал Беларусь "страной с большим потенциалом" и заявил, что в ней "очень мудрый руководитель".

О Шмидте отмечают, что он ранее занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

Предыдущий подобный случай был в конце 2021 года – тогда в Беларусь сбежал польский военный Эмиль Чечко. Ему грозило 10 лет за дезертирство, но в марте 2022-го его нашли мертвым.