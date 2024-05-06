Судью-перебежчика в Польше проверяют на предмет сотрудничества с иностранной разведкой

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении варшавского судьи Томаша Шмидта, который попросил политического убежища в Беларуси, по статье о работе на иностранную разведку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мазовецкий отдел по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры по Польше сообщил в Twitter (X) о проверке в связи с информацией о том, что судья попросил политического убежища в Беларуси.

"Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 130.2 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении. Статья предусматривает от восьми лет заключения за "участие в деятельности иностранной спецслужбы" или от ее имени.

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В свою очередь Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья-перебежчик.

"Агентство внутренней безопасности сегодня начало инспекционные мероприятия с целью проверки объема секретной информации, к которой имел доступ судья воеводского административного суда Варшавы, попросивший убежища в Беларуси, в связи со своей должностью и рассматриваемыми делами", – написал представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский.

Ранее в понедельник Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Предыдущий подобный случай был в конце 2021 года – тогда в Беларусь сбежал польский военный Эмиль Чечко. Ему грозило 10 лет за дезертирство, но в марте 2022-го его нашли мертвым.

Также он имел проблемы с законом, был признан польским судом первой инстанции виновным в избиении и пытках собственной матери.