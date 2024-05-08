Суд над Трампом по делу о секретных документах отложили на неопределенный срок

Назначенная Дональдом Трампом окружная судья Флориды Эйлин Кэннон 7 мая отложила на неопределенный срок судебный процесс над экс-президентом США по делу о хранении секретных документов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Своим распоряжением Кэннон отменила назначенное на май 2024 года начало судебного процесса, сославшись на связанные с засекреченными доказательствами проблемы, которые необходимо решить до того, как федеральное уголовное дело попадет в суд присяжных.

С переносом начала судебного процесса соглашались и обвинение, и защита. Но прокуроры просили начать его по крайней мере в июле, тогда как адвокаты Трампа предлагали дать в августе и сентябре.

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Судья также объявила о проведении дополнительных слушаний: 21 июня – о том, был ли законно назначен спецпрокурор Министерства юстиции США, который ведет дела Трампа; и 24 июня – о получении документов от администрации Джо Байдена, чего долгое время добивается защита Трампа.

Решение Кэннон является победой экс-президента США, который пытается отменить рассмотрение уголовных дел против себя в суде или по крайней мере затянуть его до президентских выборов в конце 2024 года.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США.