Суд над Трампом у справі про секретні документи відклали на невизначений строк

Призначена Дональдом Трампом окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон 7 травня відклала на невизначений термін судовий процес над експрезидентом США у справі про зберігання секретних документів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Своїм розпорядженням Кеннон скасувала призначений на травень 2024 року початок судового процесу, пославшись на пов'язані із засекреченими доказами проблеми, які необхідно вирішити до того, як федеральна кримінальна справа потрапить до суду присяжних.

З перенесенням початку судового процесу погоджувались і обвинувачення, й захист. Але прокурори прохали почати його принаймні в липні, тоді як адвокати Трампа пропонували дати в серпні та вересні.

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Суддя також оголосила про проведення додаткових слухань: 21 червня – про те, чи був законно призначений спецпрокурор Міністерства юстиції США, який веде справи Трампа; і 24 червня – про отримання документів від адміністрації Джо Байдена, чого тривалий час домагається захист Трампа.

Рішення Кеннон є перемогою експрезидента США, який намагається скасувати розгляд кримінальних справ проти себе в суді або принаймні затягти його до президентських виборів наприкінці 2024 року.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США.