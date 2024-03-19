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Косово объявило о втором пакете военной помощи Украине

Вторник, 19 марта 2024, 21:21

Министр обороны частично признанного Косово Эюп Мачедонси объявил о втором пакете военной помощи Украине, который состоит из минометных снарядов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

"Косово будет продолжать поддерживать Украину в ее героической войне против российской агрессии.

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи для Украины, состоящий из минометных снарядов", – написал он.

Министр также сообщил, что первый пакет помощи с грузовиками, тактическими и бронированными автомобилями будет доставлен на следующей неделе.

Напомним, украинское Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" сообщило о присоединении Люксембурга к "артиллерийской коалиции", которую возглавляют Франция и Германия.

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