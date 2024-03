Косово объявило о втором пакете военной помощи Украине

Министр обороны частично признанного Косово Эюп Мачедонси объявил о втором пакете военной помощи Украине, который состоит из минометных снарядов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

"Косово будет продолжать поддерживать Украину в ее героической войне против российской агрессии.

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи для Украины, состоящий из минометных снарядов", – написал он.

🇽🇰 will continue to support 🇺🇦 in its heroic war against Russian aggression. Today at the UDCG meeting, I announced our second package of military aid for Ukraine, consisting of mortar rounds. First package with trucks, tactical and armored vehicles will be delivered next week. pic.twitter.com/TKDaeJ2O2Z